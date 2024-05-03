3 Mayıs Türkçülük Günü

Türkçülük Günü, 3 Mayıs 1944 tarihinde gerçekleşen ve Türk edebiyatının önemli isimlerinden Hüseyin Nihal Atsız ile yazar Sabahattin Ali arasındaki duruşmanın ardından yaşanan olayları anmak amacıyla ilk kez 3 Mayıs 1945'te ortaya çıkmıştır.

Türkçülük Günü Hüseyin Nihal Atsız'ın "ırkçılık ve Turancılık" davası olarak bilinen mahkeme süreciyle ilişkilidir. Sabahattin Ali'nin Atsız'a hakaret ettiği iddiasıyla başlayan ve Türk milliyetçiliği ile farklı ideolojiler arasındaki çatışmayı yansıtan bu duruşma, Türkçülük hareketinin tarihinde önemli bir yer tutar.

Türkçülük Günü ilk olarak, 1945 yılında Tophane Askeri Hapishanesi'nde Hüseyin Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar, Reha Oğuz Türkkan ve diğer mahkumlar tarafından kutlanmıştır. Bu tarihten itibaren Türk milliyetçileri ve dil savunucuları arasında Türkçülük Günü, Türk dilinin ve kültürünün korunması için önemli bir simge haline gelmiştir.