Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Çankaya ilçesindeki evinde ziyaret etti. Bahçeli, Erdoğan'ı evin girişinde karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri selamladıktan sonra içeri girdi. Saat 15.50'de başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Bahçeli, ziyareti sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı. Erdoğan, gazetecileri selamladıktan sonra Bahçeli'nin konutundan ayrıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.