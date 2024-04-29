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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'yle görüştü mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Çankaya ilçesindeki evinde ziyaret etti. Bahçeli, Erdoğan'ı evin girişinde karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri selamladıktan sonra içeri girdi. Saat 15.50'de başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Bahçeli, ziyareti sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı. Erdoğan, gazetecileri selamladıktan sonra Bahçeli'nin konutundan ayrıldı.

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29 Nis 2024 - 17:12 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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