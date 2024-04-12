12 Nis 2024 - 21:23 - Gündem

Kahve zincirine taşlı saldırı

İsrail’e destek verdiği iddiasıyla sık sık protestoların hedefi olan bir kahve zincirinin Kahramanmaraş’taki şubesi kimliği belirsiz 1’i maskeli 3 kişi tarafından taşlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan olmazken, saldırı anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.