Kahve zincirine taşlı saldırı

Olay, Şazibey Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı’ndaki alışveriş merkezinin zemin katında bulunan kahve zincirinin şubesinde meydana geldi. Şubeye gelen kimliği belirsiz 3 kişi taşlarla işyerine saldırdı. Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinin camları kırıldı. Kahve zincirinde bulunan müşterilerin büyük korku ve panik yaşadığı olayda saldırıyı gerçekleştiren 1’i maskeli 3 saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı.
Saldırganların kahve zincirini taşladığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler, saldırganların kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.