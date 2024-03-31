Özel, memleketinde oy kullandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanacağı Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'na eşi Didem ve kızı İpek Özel ile geldi. Oyunu kullanacağı 1174 nolu sandığın bulunduğu sınıfa gelen Özel, gelen sırasının ardından sınıfa girerek sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Pusula ve mührü alan Özel, kabine girerek oyunu kullanırken, ardından eşi ve kızı da aynı sandıkta oylarını verdi.

Oy kullanma işleminin ardından Özel, açıklamalarda bulundu. Özel, "Vatandaşlarımız da ülkenin 5 yıllık geleceğindeki yerel yöneticilerini seçmek için sandık başındalar. Öncelikle bu demokrasi şölenine katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki başta muhtar adayları olmak üzere hangi siyasi partiden olursa olsun yönetim noktasında iddia koyan, aday olan ve seçmenden oy isteyen herkese başarılar diliyoruz. Seçim geçmiş süreçlerde elbette siyasi tartışmalar oldu. Şikayet ettiğimiz haksızlıklar oldu. Ancak çok büyük aksilikler olmadan, çok büyük kaza olmadan, çok üzücü olaylar olmadan bugüne kadar geldik. Dün Bursa'da yaşanan bir olayda hayatını kaybeden bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nu takip ediyoruz. Sayın Başkanın ifadesiyle şu ana kadar Türkiye'de seçimin sorunsuz ilerlediği söyleniyor. Siyasi partimize mensup herkese ve sözüme değer veren herkese sesleniyorum. Zaman zaman seçimlerde tansiyon yükselebilir. İstenmeyen olaylara gebe birtakım durumlar ortaya çıkabilir. Herkese bugün sakinliğini koruması, itidalli davranmaları, seçimin huzur ve güven içinde gerçekleşme temenni ediyorum" dedi.