Barbaros Şansal davasında gelişme

Modacı Barbaros Şansal 2017 yılında sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kayseri'de yaşayan Mahmut Y.' de söz konusu videonun altına, yorum yaparak küfür etti. Şansal'ın şikayeti üzerine şüpheli Mahmut Y. hakkında 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Mahmut Y. hazır bulundu. Suçsuz olduğunu öne süren Mahmut Y., "Telefonumu kaybetmiştim. Kesinlikle hakaret içerikli bir paylaşımda bulunmadım. Bu tarz paylaşımlarda bulunacak bir kişi değilim" dedi.
CEZA VERİLMEDİ
Mahkeme hakimi, şikayetçi Barbaros Şansal'ın milli değerlere aykırı paylaşımı nedeniyle sanık Mahmut Y.'nin eyleminin 'haksız tahrik' altında işlediğine ve ilk haksız eylemin de şikayetçi Şansal tarafından kaynaklandığı gerekçesiyle sanık Mahmut Y.'ye, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.