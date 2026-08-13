Pide sevenler bu tadı kaçırmasın: Galip Usta

Samsun Çarşamba’da Karadeniz’in kalbindeki geçiş noktasındaki Galip Usta, lezzetli pideleri ile parmak ısırtıyor. Hamurdan sofraya uzanan bir lezzetin hikayesi Galip Usta. Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; malzemeleri özenle seçilerek titizlikle hazırlanan odun ateşinde Çarşamba pideleri ile sadece Samsunluların değil Karadeniz’e yolu düşen tüm vatandaşların uğrak yeri haline gelen Galip Usta, tüm misafirperverlerinden tam not alıyor.

SAMSUN ÇARŞAMBA’DAKİ LEZZET DURAĞI

Özellikle Karadeniz’in kalbindeki geçiş noktasındaki lokasyonuyla da adından sıkça söz ettiren Galip Usta, ünlü isimleri de sıklıkça ağırlıyor. Geçtiğimiz günlerde gazeteci Önder Sürenkök ve gazeteci dostlar da Galip Usta’ya misafir oldular ve tüm pide çeşitlerini tadarak bu eşsiz lezzete ortak oldular.

Usta ve Galip'in yeğeni Mücahit Arslan, Samsun Çarşamba’ya yolu düşen tüm vatandaşları bu eşsiz lezzeti tattırmak için özenle ve titizlikle çalıştıklarını ifade ederek, özellikle sosyal medya hesaplarından sunmuş oldukları tüm pide çeşitlerini ve diğer lezzetleri misafirlerinin beğenisine sunduklarını sözlerine ekledi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.