Instagram'da hesabınızı gizliye alırsanız ne olur?
Instagram hesabını gizliye almak, paylaşılan fotoğraf ve videoların kimler tarafından görülebileceğini kontrol etmek isteyen kullanıcıların tercih ettiği gizlilik seçeneklerinden biridir. Hesap gizli moda geçirildiğinde profil tamamen görünmez hale gelmez; ancak paylaşımlara erişim konusunda önemli bir değişiklik meydana gelir. Bu nedenle hesabını gizliye almak isteyen kullanıcıların, bu ayarın takipçiler ve diğer Instagram kullanıcıları açısından ne anlama geldiğini bilmesi önem taşıyor.