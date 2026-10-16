ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2026/1914595
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|:
|KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
|1.2. Adresi
|:
|Hacı Bayram Mahallesi İstanbul Caddesi No:32 ALTINDAĞ/ANKARA
|1.3. Telefon numarası
|:
|03125952800
|1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
|2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:
|13.10.2026 - 5719
|2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
|:
|Başkent - 09.10.2026 / www.sonsöz.com – 09.10.2026
|3- Düzeltilen [madde/maddeler ]
2.İhalenin
2.1. Tarih ve Saati : 09.11.2026 - 10:30 olarak değiştirilmiştir.
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