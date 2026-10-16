İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1914595 1- İdarenin 1.1. Adı : KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1.2. Adresi : Hacı Bayram Mahallesi İstanbul Caddesi No:32 ALTINDAĞ/ANKARA 1.3. Telefon numarası : 03125952800 1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı 2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 13.10.2026 - 5719 2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Başkent - 09.10.2026 / www.sonsöz.com – 09.10.2026 3- Düzeltilen [madde/maddeler ]

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.İlan metninin 2. maddesi2.İhalenin2.1. Tarih ve Saati : 09.11.2026 - 10:30 olarak değiştirilmiştir.