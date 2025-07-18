Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ‘Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, doğum yapan kadın memurlar, eşi doğum yapan erkek memurlar ile çocuğu evlat edinen memurlar yarı zamanlı çalışabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ‘Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen 43’üncü maddeye dayanılarak hazırlandı. Düzenlemeyle, memurların doğum ya da evlat edinme sonrasında çocuklarının ilkokula başlama dönemine kadar yarı zamanlı çalışma talebinde bulunabilmeleri mümkün hale geldi.

MEMURLAR, HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRELERİNİN YARISI KADAR ÇALIŞACAK

Yönetmelik kapsamında; doğum yapan kadın memurlar, eşi doğum yapan erkek memurlar ile çocuğu evlat edinen memurlar yarı zamanlı çalışabilecek. Ancak, çocuğun sağ olması, aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanılmamış olması ve memurun görev yaptığı kadro unvanının bu haktan yararlanabilir nitelikte olması gibi şartlar aranacak. Memurlar, haftalık çalışma sürelerinin yarısı kadar çalışacak. Bu süre en az üç gün ve günde en az üç saat olacak şekilde planlanabilecek.

BAZI GÖREVLERDE YARI ZAMANLI ÇALIŞMA MÜMKÜN DEĞİL

Düzenlemeye göre, şube müdürü ve üzeri düzeyde yönetici kadrolarında görev yapanlar ile yurt dışı teşkilatında görevli memurlar bu haktan faydalanamayacak. Ayrıca, kamu hizmetinin aksamaması amacıyla bazı kadro unvanlarında da yarı zamanlı çalışmaya izin verilmeyebilecek. Bu tür istisnalar, ilgili bakanlıkların teklifi üzerine Cumhurbaşkanlığı onayıyla belirlenecek.

MALİ HAKLAR VE HİZMET SÜRESİ DE DÜZENLENDİ

Yarı zamanlı çalışan memurların mali ve sosyal hakları da çalışma süreleriyle orantılı olacak. Çalışma süresine bağlı ödemeler ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacak. Bu dönemde geçen hizmet süreleri ise derece ve kademe ilerlemesinde yarım süre olarak dikkate alınacak.

MEMURUN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA SONLANDIRILABİLECEK

Memurlar, yarı zamanlı çalışmaya başladıkları dönemde yer değişikliği, geçici görevlendirme veya kadro unvanı değişikliği yaşadıklarında, bu haklarını devam ettirebilecek. Çocuğun ilkokula başlaması, hayatını kaybetmesi ya da memurun isteği doğrultusunda ise uygulama sona erecek.

Yönetmelik, kurumlara bilgi bildirimi yükümlülüğü de getiriyor. Kurumlar, yarım zamanlı çalışan ya da yeniden tam zamanlı göreve dönen personelle ilgili bilgileri 30 gün içinde kamu personel bilgi sistemine iletmekle yükümlü olacak.