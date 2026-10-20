CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Üsküdar’da yapılacak belediye başkan vekilliği seçimine katılmama kararı aldıklarını açıkladı. Sarı, Yaşar Tüzün’ün kendilerine yönelik eleştirilerine tepki göstererek birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarı, yapılan değerlendirmeler sonucunda seçime katılmama kararı aldıklarını belirtti. Yaşar Tüzün’ün Üsküdar seçimi üzerinden kendilerini hedef alan sözlerini şaşkınlıkla karşıladığını ifade eden Sarı, bu dilin birlik ve dayanışma zeminine zarar verdiğini savundu.

Sarı, Tüzün’ün eleştirilerindeki hassasiyeti, kendisinin belirlediği ve AKP’ye geçen meclis üyeleri konusunda da göstermesini beklediklerini dile getirdi.