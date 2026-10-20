Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarını destekleyen Yarısı Bizden kampanyasının süresinin uzatıldığını açıkladı. Süre uzatımına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını belirten Kurum, yeni son tarihin 31 Aralık 2027 olduğunu bildirdi.

İstanbul'un afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümün ertelenmemesi çağrısında bulundu.

Kurum, vatandaşlara binalarını riskli yapı olarak tespit ettirmeleri ve uzlaşma sağlayarak dönüşüm sürecini başlatmaları yönünde çağrı yaptı.

Yarısı Bizden kampanyasıyla İstanbul'daki kentsel dönüşüm sürecinin desteklenmesi hedeflenirken, süre uzatımıyla vatandaşlara dönüşüm işlemlerini tamamlamaları için ek zaman tanınmış oldu.