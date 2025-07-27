yangına müdahale sürüyor. Yangının sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınmasına rağmen, öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler yeniden yayıldı ve Ağlaşan Köyü’nü tehdit etmeye başladı.

Yangına müdahale için bölgeye sevk edilen ekiplerden biri olan su tankeri, Ağlaşan Köyü yakınlarındaki sarp arazide kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Şarampole devrilen araçta bulunan 3 kişiden biri olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın, tanker ekibinin engebeli ve kaygan yolda yangın noktasına ulaşmaya çalıştığı sırada meydana geldiği belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti.

Yetkililer, hem yangınla mücadele çalışmalarının hem de kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye takviye ekipler yönlendirilirken, Ağlaşan Köyü çevresinde tedbirler artırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.