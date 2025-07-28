Yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Fred, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Antrenmanlarla ve hazırlık maçlarıyla sezona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Yakında Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacağız. O maça kadar tamamen hazır olmak zorundayız. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer almak bizim için büyük bir hedef.”

“Şampiyonluk İçin Her Şeyimizi Vereceğiz”

Fenerbahçe’nin uzun süredir şampiyon olamadığını hatırlatan Fred, bu sezon bu hasreti bitirmek istediklerini vurguladı:

“Fenerbahçe uzun zamandır şampiyon olamıyor. Bu sezon camiamız, taraftarlarımız ve biz oyuncular için çok önemli. Şampiyonluk için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bu sene çok ama çok istiyoruz.”

“Kaptanlık Önemli Değil, Sorumluluk Almaya Hazırım”

2025-26 sezonunda takımın kaptanlarından biri olacağı yönündeki soruya Fred, liderlik vasfının her zaman var olduğunu belirterek şöyle yanıt verdi:

“Takımda kaptan olmasam da sürekli arkadaşlarımla iletişim halindeyim. Genç oyunculara yardımcı olmaya çalışıyorum. İrfan ve Mert Hakan kaptanlarımız. Ancak bana da ihtiyaç duyulursa elimden geleni yaparım.”

“Orta Sahada Kimle Oynadığım Önemli Değil”

İki sezondur takımın değişmeyen isimlerinden biri olan Fred, takım arkadaşlarına değer verdiğini ve herkesle oynamaktan memnun olduğunu vurguladı:

“Kimle oynadığım fark etmiyor. Herkesle oynamaktan keyif alıyorum. Bu bir takım oyunu. Sezon öncesi hazırlık süreci hepimiz için önemli. Herkesin süre alması ve hazır hale gelmesi gerekiyor.”

“Mourinho Kazanmaya Odaklı ve Tutkulu Bir Teknik Direktör”

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho hakkında da konuşan Fred, onun kazanmaya olan tutkusuna dikkat çekti:

“Mourinho çok özel biri. Kazanmak isteyen, mücadele eden ve bunu takımına yansıtan bir teknik adam. Kariyeri boyunca bunu defalarca gösterdi. Onunla çalışmak ayrıcalık.”

“Taraftarlarımız Bize İnansın”

Son olarak Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderen Fred, sezona birlikte güçlü başlamaları gerektiğini belirtti:

“Taraftarlarımıza seslenmek istiyorum: Lütfen bize inanın. Bu sezon sizin desteğinizle çok daha güçlü olacağız. Savaşacağız ve hep birlikte başaracağız.”