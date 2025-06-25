Borsa İstanbul’da dün alış ağırlıklı bir seyir hâkim olurken, BIST 100 endeksi günü yüzde 3,36 artışla 9.448,90 puandan tamamladı.

Yeni güne de pozitif başlayan endeks, açılışta önceki kapanışa göre 24,71 puanlık artışla 9.473,60 seviyesine yükseldi. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi ise yüzde 0,14 oranında değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile bilişim olurken, en çok değer kaybeden ise yüzde 0,63’lük düşüşle finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu.

Küresel piyasalarda ise Orta Doğu'da azalan jeopolitik tansiyon, risk iştahının artmasına katkı sağladı. Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi beklentilerini güçlendiren açıklamaları da piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Analistler, bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmadığını belirtiyor. Yurt dışında ise Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ile ABD’de açıklanacak yeni konut satış verilerinin yatırımcılar tarafından yakından takip edileceği ifade ediliyor.

Ayrıca Orta Doğu kaynaklı gelişmelerin de Borsa İstanbul’un yönü üzerinde etkili olabileceği vurgulanıyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyeleri direnç; 9.400 ve 9.300 puan seviyeleri ise destek konumu olarak öne çıkıyor.