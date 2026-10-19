1) İhale konusu: Başkent Kart Ekosisteminin mevcut kullanım alanlarının, mevcut işleyişinin ve hizmet kapsamının kesintisiz olarak sürdürülmesi; Başkent Kartların mevcut kullanımının devamını sağlayacak çevrim içi ödeme altyapılarının ve tüm mevcut entegrasyonların sürekliliğinin sağlanması ile sistemin gelir paylaşımı karşılığı işletilmesi işini kapsar.

2) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre Kapalı Teklif usulü.

3) İhalenin Tarih ve Saati: 30 Ekim 2026 Saat 14:00’da yapılacaktır.

4) İhalenin Yapılacağı Yer ve Komisyon: Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının 1. katında bulunan Encümen Toplantı Salonunda, İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından yapılacaktır.

5) İşin süresi: İşin süresi, kontrol teşkilatı tarafından sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içerisinde verilen işe başlama tutanağına istinaden 36 aydır.

6) İstekliler bu ihalede söz konusu Başkent Kartların kullanımından doğacak olan ve Teknik Şartname’de tanımlanan şekliyle gelir paylaşımına dayalı oran üzerinden, standart formlarda yer alan Ek-3 teklif mektubu formu ile tekliflerini yazılı olarak sunacaklardır.

7) Kart kullanıcıları tarafından yapılan harcama ve gelir elde edilebilecek diğer hizmetler (toplu ulaşım biniş ve geçiş işlemleri, dijital cüzdan ile fatura ödeme, kart dolum ve bakiye aktarımı, üye iş yeri programlar, teşvik vb.) üzerinden yapılacak tahsilattan İdare lehine en yüksek gelir paylaşım oranını teklif edene ihale edilecek olup ihale dokümanları kapsamında sonuçlandırılacaktır. Söz konusu gelir payı İdareye aylık olarak hesaplanıp ödenecektir.

8) İhalenin tahmin edilen bedeli: 388.804.936,59 TL (Üç Yüz Seksen Sekiz Milyon Sekiz Yüz Dört Bin Dokuz Yüz Otuz Altı Türk Lirası Elli Dokuz Kuruş) olarak tespit edilmiştir.

9) Geçici Teminat Bedeli: Tahmin edilen bedelin %3’ü (yüzde üçü) oranında olup 11.664.148,10 TL (On Bir Milyon Altı Yüz Atmış Dört Bin Yüz Kırk Sekiz Türk Lirası On Kuruş)’dur.

10) İsteklilerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37'nci maddesine göre hazırlayacakları teklif zarflarını, 30 Ekim 2026 tarihi Cuma günü saat 12:00'a kadar Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının 7.Katında bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına sıra numaralı alındı belgesi karşılığında vermeleri gerekmektedir.

11) Doküman Satışı, 5.000,00 TL (Beş Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç bir gün önce mesai saati bitimine kadar satın alınabilir. İhale ile ilgili bilgi ve belgeler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/ANKARA adresinde görülebilir.

İhaleye katılabilmek için şartname ve eklerinin bedeli olan 5.000,00 TL'nin, İdarenin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Tunalı Hilmi Şubesindeki TR50 0001 5001 5800 7284 8818 87 IBAN numaralı hesabına veya Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılması zorunludur.

12) İhaleye katılacak istekliler tarafından, ihale yılı içerisinde alınmış belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri sunulacaktır.

a-İstekli Gerçek Kişiyse:

1-Kanuni ikametgâhının bulunduğuna dair belge.

2-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, diğer iletişim bilgilerini bildirmesi.

3- Noter tasdikli imza sirküleri.

4- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı.

5-Nüfus cüzdanı sureti.

6- Bu işin ihale şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.

7-Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu, Devlet tahvili, Hazine kefaletine haiz tahvil.

8-İhale ilanı itibarıyla SGK prim borcu ve vergi borcu yoktur yazısını teklif dosyasında idareye sunacaktır.

9- Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihale yılına ait).

10-2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (Yasaklı Olunmadığına Dair Taahhütname Örneği).

11- İstekliler 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” kapsamında yetkisi bulunan “Aktif Elektronik Para Kuruluşları” izinlerinin olduğuna dair belgeler veya 5411 sayılı “Bankacılık Kanunu” gereği yetki almış olması ve evrakların ihale dosyasına koyulması gerekmektedir.

12- İsteklilerin ihale dosyasında sunulacak olan standart formlardaki şartnamelere uyacaklarına dair noter tasdikli taahhütname teklif dosyasında sunulacaktır. ( EK-7)

13- Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler

14- İstekliler, ihale tarihi itibarıyla mevcut kartların kesintisiz şekilde kullanılmasını sağlayabilmesi için, Mastercard kart şeması yetkisine sahip olduklarını gösteren geçerli belgeyi teklif dosyalarında sunacaktır. Ortak girişimlerde, söz konusu şartın ortaklardan en az biri tarafından sağlanması yeterlidir. Ve/veya belgenin olmaması durumunda istekli firma Mastercard logolu olarak basılmış, son kullanma tarihi geçmemiş azami 1.000.000 adet Başkent Kartı herhangi bir bedel talep etmeksizin TROY kartlar ile değiştirecek. Söz konusu kart değişim işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü iş gücü, operasyonel faaliyeti ve diğer tüm giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır. İstekliler, yukarıda belirtilen kart değişim işlemlerini herhangi bir bedel talep etmeksizin gerçekleştireceklerini ve bu kapsamda gerekli tüm iş gücü ile diğer masrafları karşılayacaklarını kabul ve taahhüt ettiklerine ilişkin yazılı taahhütnameyi teklif dosyasında sunacaktır. (EK-11)

b-İstekli Tüzel Kişiyse:

1- Kanuni ikametgâhını gösterir belge.

2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, diğer iletişim bilgilerini bildirmesi.

3- İdari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

4- Noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.)

5-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.)

6-Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine kefaletine haiz tahvil,

7- Bu işin ihale şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

8-2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (Yasaklı Olunmadığına Dair Taahhütname Örneği),

9- İstekliler 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” kapsamında yetkisi bulunan “Aktif Elektronik Para Kuruluşları” izinlerinin olduğuna dair belgeler veya 5411 sayılı “Bankacılık Kanunu” gereği yetki almış olması ve evrakların ihale dosyasına koyulması gerekmektedir.

10- İsteklilerin ihale dosyasında sunulacak olan standart formlardaki şartnamelere uyacaklarına dair noter tasdikli taahhütname teklif dosyasında sunulacaktır. (EK-7)

11- İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge.

12- Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler

13- İhale ilanı itibarıyla SGK prim borcu ve vergi borcu yoktur yazısını teklif dosyasında idareye sunacaktır.

14- İstekliler, ihale tarihi itibarıyla mevcut kartların kesintisiz şekilde kullanılmasını sağlayabilmesi için, Mastercard kart şeması yetkisine sahip olduklarını gösteren geçerli belgeyi teklif dosyalarında sunacaktır. Ortak girişimlerde, söz konusu şartın ortaklardan en az biri tarafından sağlanması yeterlidir. Ve/veya belgenin olmaması durumunda istekli firma Mastercard logolu olarak basılmış, son kullanma tarihi geçmemiş azami 1.000.000 adet Başkent Kartı herhangi bir bedel talep etmeksizin TROY kartlar ile değiştirecek. Söz konusu kart değişim işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü iş gücü, operasyonel faaliyeti ve diğer tüm giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır. İstekliler, yukarıda belirtilen kart değişim işlemlerini herhangi bir bedel talep etmeksizin gerçekleştireceklerini ve bu kapsamda gerekli tüm iş gücü ile diğer masrafları karşılayacaklarını kabul ve taahhüt ettiklerine ilişkin yazılı taahhütnameyi teklif dosyasında sunacaktır. (EK-11)





c- İş Ortaklığı olması durumunda gerçek ve tüzel kişilerden istenen belgeler

1- İhaleye İş ortaklığı olarak katılacak istekliler standart formlarda bulunan EK-2 Ortak Girişim Beyannamesini doldurup noter tasdikli olarak teklif dosyasına koymalıdır.

2- İş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı kuran gerçek/tüzel kişiler, yukarıda gerçek ve tüzel kişilerden istenen evrakları teklif dosyasında ayrı ayrı koyacaktır.

13) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme fesih edilir.

14) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

15) İş bu İlan 15 maddeden ibarettir.

İsteklilere ilanen duyurulur.







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