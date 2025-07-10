İstanbul Başakşehir’de 10 aracın karıştığı kazada 1'i hamile 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere götürülürken kazaya karışan araçlarda hasar oluştu. Aynı caddede daha öncede zincirleme trafik kazası meydana geldiği öğrenildi.

Kaza, Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Yaşar Furkan Demirhan idaresindeki 59 ALE 072 Plakalı kamyonet şoförünün kontrolünden çıkarak yokuştan kaymaya başladı. Cadde üzerinde trafik ışıklarında bekleyen 5 araca çarpan kamyonet daha sonra karşı yönde kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca daha çarpıp devrildi.

Kazayı görenler durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kamyonetin içerisinde mahsur kalan şoförü olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Kazada yaralanan 1’i hamile 3 kişi ambulanslar ile hastanelere götürülürken 10 araçta hasar oluştu. Polis ekipleri de caddenin tek yönünü trafiğe kapatırken kazaya karışan araçlar çekiciler ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Aynı caddede daha öncede zincirleme trafik kazası meydana geldiği öğrenildi.