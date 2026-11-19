53 Kısım Bakım Onarım Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/2179465

1- İdarenin 1.1. Adı : ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ 1.2. Adresi : Eskişehir Yolu üzeri İstiklal Mah. Abdülaziz Cad. No:2 POLATLI/ANKARA 1.3. Telefon numarası : 03126303030 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 15.12.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Ankara Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi 2. Kat Toplantı Salonu

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı : 53 Kısım Bakım Onarım Hizmeti Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 53 Kısım Bakım Onarım Hizmeti Alımı (Hastanemiz Cihaz, Sistem ve Tesisatlarının Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ankara Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2027, işin bitiş tarihi 31.12.2027 3.5. İşe başlama tarihi : 01.01.2027

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. 4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: 13703-12426 TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, Cihazlara müdahale edecek teknik personel listesi ile bu personellerin güncel eğitim belgeleri

Cihazlara bakım yapmaya yetkili olduğuna dair " Yetki Belgesi", Teknik servis personelinin güncel eğitim sertifikası

EEG ve EMG cihazlarına Teknik Servis vermeye yetkili olduğunu gösterir belge

Eğitim sertifikaları, SGK kayıtları

Eğitim sertifikası, TSE 12426 veya TSE 13703 Belgesi, İsteklinin ISO 13485:2016 ve ISO 9001:2015 belgeleri

Eğitim sertifikası, ÜTS Kayıtları, TSE 12426 veya TSE 13703 Belgesi, İsteklinin ISO 13485:2016 ve ISO 9001:2015 belgeleri

Hizmet Yeterlilik Belgeleri

Hizmet Yeterlilik Belgesi

Hizmet Yeterlilik Belgesi ve ISO 9001 Belgesi

Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Üretici Firma (KİLSEN) Yetki Belgesi

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Üretici Firma Yetki Belgesi

Hizmet Yeterlilik Belgesi, Biyosidal Ürün Uygulama Belgesi

Hizmet Yeterlilik Belgesi, Deneyim Belgesi

Hizmet Yeterlilik Belgesi, En az 1 Makine Mühendisi olduğuna dair belge

Hizmet Yeterlilik Belgesi, En Az 5 Yıl Deneyimli Makine Mühendisi Eğitim Belgesi

Hizmet Yeterlilik Belgesi, Soğutucu Gaz Kullanma Yetki Belgesi, En Az Meslek Lisesi İklimlendirme, Elektrik veya Elektronik Bölümü Mezunu

Hizmet Yeterlilik Belgesi, Yetki Belgesi

Hizmet Yeterlilik Belgesi,ÜTS Kayıtları, Sertifika

ISO 9001:2008 Kalite Belgesi, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, eğitim belgeleri, kalibrasyon sertifikaları,

Jeneratör Bakım Onarım Yetki Belgesi, En Az 1 Elektrik Mühendisi veya Teknikeri Eğitim Belgeleri

SMM Belgesi, OG-YG İşletme Sorumlusu Belgesi, İşletme Sorumlusu AG-OG de en az 5 yıl deneyimli Elektrik Mühendisi Belgesi

TS12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TS12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi,Eğitim sertifikası,ÜTS Kayıtları

TSE 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi ve ISO 9001 Belgesi

TSE 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi, ISO 9001 Sertifikası, klinik destek eleman belgesi

TSE 12426-12483 Hizmet Yeterlilik Belgesi ve ilgili kısmın teknik şartnamesinin 8. maddesinde belirtilen ISO belgeleri

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, ISO 9001 Sertifikası, klinik destek eleman belgesi

Üretici Firma Yetki Belgesi 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş, isteklinin teklif verdiği kısım kapsamında yer alan cihaz, makine, ekipman, sistem veya tesisatların bakım ve/veya onarımına ilişkin hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Benzer iş değerlendirmesi, her bir kısım için ayrı ayrı yapılacak olup teklif konusu işin niteliği dikkate alınacaktır.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.