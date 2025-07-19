Arnavutköy'de samanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yüzlerce saman balyasını küle çevirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, bugün saat 11.00 sıralarında Arnavutköy’e bağlı Çilingir Mahallesi Meram Sokak’taki samanlık alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, bir çiftçiye ait saman balyalarının depolandığı açık alanda çıkan yangını farkedenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ancak kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek samanların tamamını sardı. Giderek yayılan yangın, çevrede büyük paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerine destek olmak amacıyla bölgedeki bazı çiftçiler traktörlerle su taşıdı. Bazı vatandaşlar da hortumlarla yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı, ardından soğutma çalışmalarına geçildi. Jandarma ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi alarak vatandaşların yangın alanına yaklaşmasını engelledi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Ancak alevlerin sardığı yüzlerce saman balyası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından samanlık alanda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma ve itfaiye ekiplerinin başlattığı ortak inceleme sürüyor.