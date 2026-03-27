Trafik güvenliğini artırmak ve plaka standartlarını sağlamak amacıyla, APP plakalara yönelik denetimler 1 Nisan’dan itibaren ülke genelinde sıkılaştırılıyor. Emniyet birimleri tarafından yürütülecek uygulamalarda, standartlara aykırı plaka kullanan araçlar tek tek tespit edilecek.

Son yıllarda estetik kaygılarla tercih edilen APP plakalar; yazı tipi, boyut ve mühür gibi resmi kriterlere uymadığı gerekçesiyle yasal kabul edilmiyor. Yeni denetim süreciyle birlikte bu plakaları kullanan sürücüler hem idari para cezası ile karşılaşacak hem de plakalarını değiştirmek zorunda kalacak.

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için araç plakalarının mevzuata uygun olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor. Özellikle plaka üzerindeki yazı karakteri, vida yerleri ve hologram gibi unsurların standartlara uygun olması gerektiği hatırlatılıyor.

DENETİMLER ARTACAK, TOLERANS AZALACAK

Yeni uygulamayla birlikte trafik ekiplerinin denetim noktalarında ve seyir halindeki kontrollerde APP plakalara karşı daha hassas davranacağı belirtiliyor. Yetkililer, kurallara uymayan sürücülere herhangi bir tolerans gösterilmeyeceğini ifade ederken, vatandaşların cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için en kısa sürede standart plakalara geçmesi gerektiğini kaydediyor.