Antalya’da yaşanan fırtına, hortum ve yangınların iklim değişimiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Güray Doğan, “Köklerinden sökülmüş ağaçlar, su basmış seralar, don vurmuş portakallar gördüm. Tüm bunlar iklim krizinin sonuçları” dedi.

Antalya’da Deniz Seviyesi Her 10 Yılda 7,5 Santimetre Artıyor

Deniz seviyesinin yükselmesinin ciddi tehdit oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Doğan, “Son 10 yılda 7,5 santimetrelik yükselme oldu. Bu artışın devam edeceğini öngörüyoruz. Sahil bölgelerinde tuzlanma nedeniyle tarımsal üretim büyük zarar görebilir” diye konuştu.

Küresel Isınma, Deniz Akıntıları ve Buzullar: Zincirleme Etki

Karbondioksit emisyonlarının dünya genelinde arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Doğan,“1960’lardan bu yana CO₂ emisyonları düzenli olarak artıyor. Bu, denizlerdeki ısınmayı da tetikliyor. Buzulların erimesi, deniz akıntılarındaki değişiklikler ve küresel sıcaklık artışı birbiriyle bağlantılı bir döngü oluşturuyor" dedi.

“Milimetreden Santimetreye 10 Yılda Geçiş Var”

Yıllık deniz seviyesi artışının göz ardı edilebilecek düzeyde gibi görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Doğan, kümülatif etkiye dikkat çekerek şöyle dedi:

“Yıllık 0,74 milimetre artış küçük görünebilir ama 10 yılda 7,5 santimetreye ulaşıyor. Bu rakam özellikle sahil şeridi için ciddi bir tehdit.”

Tuzlanma ve Tarım Kaybı Kapıda

Deniz suyunun kara suyuna karışmasıyla tarımda verim kaybının kaçınılmaz olacağı uyarısını yapan Doç. Dr. Doğan, “Özellikle Antalya’nın doğusunda Serik bölgesi başta olmak üzere tarımsal üretimi etkileyen tuzlanma görülecek. Bu durum batı kesimlerde de ilerleyen süreçte yaşanacak" ifadelerini kullandı.

“Denizler 100 Yıl Sonra Tepki Veriyor”

Küresel ısınmanın etkilerinin denizlerde uzun vadede görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Doğan, “Denizler 100 yıl sonra tepki verir. 1850’den itibaren başlayan küresel ısınmanın etkilerini henüz yeni yeni görüyoruz. Buzulların erime hızına da bağlı olarak deniz seviyesi artışı sürecek” dedi.