Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi ulaşımı kolaylaştırmak için hayata geçirdiği ücretsiz aktarma uygulaması, bugün (1 Temmuz 2025) başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi ulaşımı kolaylaştırmak için hayata geçirdiği ücretsiz aktarma uygulaması, bugün (1 Temmuz 2025) başladı. Artık metro ve EGO’ya bağlı otobüs ring hatları arasında yapılan ilk aktarma ücretsiz olacak.

Uygulama ilk etapta şu 12 ring hattında geçerli:

Dışkapı Metro İstasyonu: 405-1, 415-1, 418-1, 443-1, 446-1, 461

Bilkent Metro İstasyonu: 530-1, 611-1, 612-1, 632-1, 641-1

Tarım Bakanlığı Metro İstasyonu: Bağlantılı ring hattı

Kent genelinde ücretsiz aktarma imkânı, ilerleyen haftalarda yeni hatlarla yaygınlaştırılacak. EGO yetkilileri, uygulamanın toplu taşıma kullanımını artırarak trafik yükünü hafifletmeyi hedeflediğini açıkladı.

Vatandaşlar güncel güzergah ve saat bilgileri EGO CEP’TE uygulaması üzerinden takip edebilecek.