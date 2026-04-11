DOSYA NO :2023/369 Esas

KARAR NO :2023/330 HÜKÜM ÖZETİTehdit ve Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçlarından yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26.05.2023 tarihli karar ile,Hakaret suçundan CMK 223/2-c maddesi uyarınca Beraatine, Tehdit suçundan TCK 106/1-1. cümlesi, 62/1, CMK 251/3-son cümlesi, TCK'nun 53/1. maddeleri gereğince 3 ay 22 gün hapis cezasına ilişkin Gerekçeli Karar sanık Mehmet ve Sema oğlu, 18.10.1988 D.lu,Kırıkkale-Keskin ilçesi Kavurgalı Mh. nüfusuna kayıtlı. Yaşar İÇLİ'ye tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, Mahkememize ya da Mahkememize gönderilmek üzere ceza infaz kurumu veya başka yer mahkemesine verilecek bir dilekçe yahut bu hususta zabıt katibine bulunulacak beyan ile, Mahkememize İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere, CMK 251-252 maddelerinde düzenlenen basit yargılama usulüne göre dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildiği, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR