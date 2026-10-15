Bugün bu yazımızda akreplere değineceğiz. Hepimizin hayatında en az bir akrep vardır, bence genel olarak akrep burcu insanları iyidir. Ancak, tersleri pis, gizemli, hayata bakış açıları genelde farklıdır. Dediğim dedik olan bu burç insanları, aynı zamanda duygusaldır ama dışarıdan çok soğuk ve vurdumduymaz gözükebilirler. Hırslılardır, kin gütmeyi iyi bilirler.

Bir Yengeç burcu olarak iyi anlaştığım burçlar arasında akrepler vardır.

Ee tabii bunlar kıskançlardır ben size diyim, kıskançlıklarını çok iyi de gizlemeyi bilirler. Ama kıskançlar!!!

Bir kere soğudum mu bu akrepleri geri ısıtamazsınız, bu konularda çok ketumdurlar. Size neden soğuduğunu anlatmaz, anlatırsa da muhtemelen olayın sadece bir kısmını anlatır. Çünkü Akrep her şeyi söylemez. İçinden ne geçirdiğini, ne düşündüğünü anlamak bazen gerçekten zordur.

Bu burcun en enteresan taraflarından biri de gizemli olması. Bir Akrep hakkında her şeyi bildiğinizi düşünürsünüz ama aslında hiçbir şey bilmiyor olabilirsiniz. Çünkü kendileri hakkında neyi, ne zaman, kime anlatacaklarına çok dikkat ederler.

Bir de kontrolü severler. Olayların kendi istedikleri gibi ilerlemesini isterler. Bir şey onların kontrolünden çıktığında pek hoşlarına gitmez. Hele bir de kendilerine yalan söylendiğini düşünürlerse geçmiş olsun. O noktadan sonra o insanı kafalarında çoktan başka bir yere koymuş olabilirler.

Sezgileri de kuvvetlidir bu insanların. Bazen hiçbir kanıt yokken bir şeylerin ters olduğunu hissederler. “Ben bu işte bir şey seziyorum” dediklerinde gerçekten bir şey çıkabiliyor. Tabii bazen de fazla kuruntu yapıyorlar, onu da kabul edelim.

Ve gelelim en sevdiğim kısma: Dedikodu!

Akrepler çok güzel dedikodu yapar. Ama öyle herkes gibi pat diye anlatmazlar. Önce size bir bakar, sonra “Ben aslında bir şey söylemeyecektim ama...” diye başlarlar. O cümleden sonra zaten anlarsınız ki birazdan bütün hikâyeyi dinleyeceksiniz.

Ama dedikoduları bile gizemli ve ustacadır. İsim vermeden anlatırlar, detay vermeden merak ettirirler. Siz kimden bahsettiğini çözmeye çalışırken Akrep çoktan konunun üç adım sonrasına geçmiştir.

Bir de hafızaları kuvvetlidir. Size yıllar önce söylediğiniz bir şeyi hatırlatabilirler. Siz “Ben bunu ne zaman söyledim?” diye düşünürken Akrep günü, saati, nerede olduğunuzu bile hatırlıyor olabilir.

Kısacası Akrep insanı biraz çözülmesi zor bir bilmecedir.

Gizemli, hırslı, kıskanç, sezgileri kuvvetli, biraz kinci ve kesinlikle kolay unutmaz.

Ama bütün bunların yanında eğlenceli tarafları da vardır. Sohbetleri sarar, olaylara farklı bakarlar ve hayatınızda bir Akrep varsa emin olun sıkıcı bir hikâyeniz kolay kolay olmaz.

Çünkü onlar ya bir şey hisseder, ya bir şey sezer, ya bir şey öğrenir...

Ya da size anlatacakları bir dedikoduları vardır. 😄