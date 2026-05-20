Belediyemize Ait Araç, Gereç Ve İş Makinelerinde Kullanılmak Üzere 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, Motorin Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/822902

1- İdarenin 1.1. Adı : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNE İKMAL, BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : ZÜBEYDE HANIM MAH. ETLİK CAD. ALTINDAĞ/ANKARA 1.3. Telefon numarası : 03125073246 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 17.06.2026 - 14:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Zübeyde Hanım Mahallesi Etlik Caddesi No:21 Altındağ/Ankara



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Belediyemize Ait Araç, Gereç Ve İş Makinelerinde Kullanılmak Üzere 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, Motorin Alım İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem ; Motorin (27.000.000 litre), 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ( 90.000 litre)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Motorin, Kırıkkale Rafinerisinden veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kontrolünde olan, Ankara merkezde bulunan, yüklenicinin kendisine ait ya da anlaşmalı olduğu, EPDK ve 5015 sayılı petrol piyasası kanununa tabi deposundan, Benzin ise Kırıkkale Rafinerisinden, Rafineri ile boru bağlantılı olan Dağıtıcı firmaların depolarından veya Ankara İl sınırları içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kontrolünde bulunan lisanslı depolardan idaremize ait akaryakıt tankerleri ile belediyemiz personelleri tarafından teslim alınacaktır. Zorunlu hallerde, idarenin onayı ile akaryakıtın Ankara veya Kırıkkale Dolum tesisleri dışından getirilmesi gerektiği durumlarda nakliye yükleniciye ait olacak bunun için idaremizden ek ücret talep etmeyecektir. Yüklenici tarafından teslimatı yapılan her motorin yüklü tanker için ayrı ayrı, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilen bir laboratuvardan alınan analiz raporu Belediyemiz yetkililerine teslim edilecektir Motorin’in nakli (Ankara ve Kırıkkale’de, EPDK kontrolünde bulunan tesislerden alınması durumunda) Ankara Büyükşehir Belediyesi (idare) tarafından yapılacaktır.Benzinde ise akaryakıtın nakli idareye aittir. 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 60 gün içerisinde işe başlanacaktır. İşe başlama tarihi ilk talep tarihi kabul edilecektir. Yüklenici firma İdare tarafında düzenlenecek olan her iki teknik şartnamenin Ek-3'ündeki taslakta yer alan, teslimat programına ve ihtiyaç duyulması halinde bu programlarda yapılacak değişikliklere uymak zorundadır. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 60 gün içerisinde işe başlanacaktır



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi

Petrol Piyasası Bayilik Lisansı Belgesi

Yükleme Yeri 4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi

Petrol Piyasası Bayilik Lisans Belgesi



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



