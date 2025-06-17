Turnuvanın ev sahibi Yunanistan ise aynı gün saat 20.30’da İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Türkiye’nin A Grubu’nda Fransa, Yunanistan ve İsviçre ile zorlu bir mücadele içinde yer alıyor.

Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası Kadrosu

Başantrenör Ekrem Memnun’un önderliğinde sahaya çıkacak A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın kadrosunda 12 isim bulunuyor. Takımda Elif Bayram, Pelin Derya Bilgiç, Sinem Ataş, Teaira McCowan, Sevgi Uzun, Alperi Onar, Tilbe Şenyürek, Olcay Çakır Turgut, Gökşen Fitik, Derin Erdoğan, Esra Ural Topuz ve Elif İstanbulluoğlu yer alıyor.

Turnuva Formatı ve Türkiye’nin Maç Programı

16 takımın dört grupta mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası, Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenleniyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler doğrudan çeyrek finale yükselirken, ardından yapılacak eleme turlarıyla şampiyon belirlenecek.

Türkiye’nin grup maçları programı şöyle:

17 Haziran Çarşamba | 17.30: Türkiye – Fransa

19 Haziran Perşembe | 17.30: İsviçre – Türkiye Yunan basını Türkiye'yi övdü İçeriği Görüntüle

21 Haziran Cumartesi | 20.30: Yunanistan – Türkiye

Çeyrek finaller 24-25 Haziran’da oynanacak. Yarı finaller 27 Haziran, final ve diğer klasman maçları ise 29 Haziran’da gerçekleşecek.

Türkiye, Fransa Karşısında Sahadan Zaferle Ayrılmayı Hedefliyor

Milli takım, Avrupa’nın en güçlü rakiplerinden Fransa karşısında galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Başantrenör Ekrem Memnun ve oyuncular, Avrupa Şampiyonası’nda başarılı sonuçlar alarak ülkeyi gururlandırmayı amaçlıyor.