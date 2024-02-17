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Yaşlı Kuşlar nasıl beslenir?

Yaşlı kuşlar nasıl besleniyor? Yaşlı kuşlar nasıl hayatta kalmayı başarıyor? gelin hep beraber bakalım.

Yaşlı kuşların nasıl beslendiği görülünce doğanın bir gerçeği daha ortaya çıkıyor. Yaşlı kuşlar uçamaz ve onlar için yaşlılık yuvaları da yoktur. Bu nedenle hiç aksatmadan içgüdüsel olarak bütün genç yavru kuşlar onları küçükken besledikleri gibi beslerler.

# yaşlıkuş, kuşdünyası, hayvanlaralemi, bir, için

17 Şub 2024 - 13:45 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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