Yaşlı Kuşlar nasıl beslenir?

Yaşlı kuşların nasıl beslendiği görülünce doğanın bir gerçeği daha ortaya çıkıyor. Yaşlı kuşlar uçamaz ve onlar için yaşlılık yuvaları da yoktur. Bu nedenle hiç aksatmadan içgüdüsel olarak bütün genç yavru kuşlar onları küçükken besledikleri gibi beslerler.