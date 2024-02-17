Yaşlı Kuşlar nasıl beslenir?
Yaşlı kuşlar nasıl besleniyor? Yaşlı kuşlar nasıl hayatta kalmayı başarıyor? gelin hep beraber bakalım.
Yaşlı kuşların nasıl beslendiği görülünce doğanın bir gerçeği daha ortaya çıkıyor. Yaşlı kuşlar uçamaz ve onlar için yaşlılık yuvaları da yoktur. Bu nedenle hiç aksatmadan içgüdüsel olarak bütün genç yavru kuşlar onları küçükken besledikleri gibi beslerler.
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17 Şub 2024 - 13:45 - Yaşam
Mahreç Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.