Turka'nın 2027-2047 döneminde hizmet verecek araç muayene istasyonları için bayilik başvurularında yoğun ilgi yaşanıyor. Met-Gün Grup ile ABD'de araç muayene ve emisyon testleri yapan Opus Group, Itversia Gestion S.L ve VTV Norte SA şirketlerinden oluşan MOI Ortak Girişim Grubu'nun Turka markası, 20 yıl hizmet verecek. 15 Ağustos 2027'den itibaren sistemi devralarak 249 istasyonla faaliyete geçecek.

2024 verilerine göre 31 milyondan fazla aracın trafikte yer aldığı Türkiye'de her yıl tekrarları ile 15 milyon araç muayenesi yapılıyor. Dünyada en yüksek araç muayenesi yapılan ülkeler arasında yer alan Türkiye'de güvenilir iş ortakları ile çalışmayı hedeflediklerini söyleyen Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman “'Yeni nesil araç muayene' vizyonuyla devralacağımız araç muayene sisteminin hızlı, verimli ve insan odaklı olarak devam etmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Başvuru şartlarımızı www.turka.com kurumsal web sitemizden detaylı şekilde yayınladık ve ilk günden itibaren de bayilik sistemimize 81 ilden, il başına ortalama 2 başvuruya ulaştık. Burada bizim için en önemli kriterlerden biri birlikte çalışacağımız bayilerin bizimle aynı şekilde ve aynı kalitede hizmet vermesini sağlayacak bir yapıyı oluşturabilmemiz" diyerek kısa bir zamanda çağrı merkezini de hizmete alacaklarını belirtti.

5 YILDA BİR YAPILACAK DEĞERLENDİRMELERLE İSTASYON SAYISI ARTIRILACAK

Başvuranlardan ilk dönem operasyonlarına yetecek düzeyde finansal yeterlilik istediklerini vurgulayan Salman, “Referans mektubu ile yapılan başvurulara da değerlendirmede öncelik veriyoruz. Ayrıca firma tanıtım dokümanı, bir sayfalık niyet mektubu, eksiksiz doldurulan taşınmaz bilgi formu, tapu belgesi, kadastro parsel çapı, imar durumu belgesi ve arazi fotoğrafını eksiksiz getiren girişimciler isterlerse birden fazla ilde gerekli şartları yerine getirerek başvurularını gerçekleştirebilecekler" dedi.

5 yılda bir yapılacak değerlendirmelerle ihtiyaç duyulan istasyon sayısını belirleyeceklerini ve bu doğrultuda istasyon sayısını artıracaklarını da ekleyen Salman “Bizimle iş birliği içinde olacak girişimciler için hayata geçirdiğimiz bayilik sistemine çok önem veriyoruz. 249 istasyonda 4 bin 500 kişiyi istihdam edeceğiz. Bu sayıda çalışanın istihdam edilerek istasyonların belirlediğimiz standartlarda faaliyet göstermesi için bu hizmeti verebileceğine inandığımız iş ortaklarımızı dikkatle seçiyoruz. Çünkü hedefimiz araç muayenelerine hızlı, verimli ve insan odaklı olarak devam ederek memnuniyetleri mümkün olduğu derecede yönetebileceğimiz ve hızla düzeltebileceğimiz bir şekilde organize olmak. Her yıl 1 milyondan fazla aracın trafiğe çıktığı Türkiye'de giderek daha fazla önem kazanan araç muayene sisteminde otomotiv sektöründeki gelişmelere uygun olarak sürüş güvenliğine ve elektrikli araçlara yönelik test programları da oluşturacağız" diye konuştu.