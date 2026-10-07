12 KALEM TIBBİ GAZ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1895721

1- İdarenin 1.1. Adı : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ERİŞKİN HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ 1.2. Adresi : Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimleri Yönetim Kurulu Başkanlığı Erişkin Hastanesi Başhekimliği ALTINDAĞ/ANKARA 1.3. Telefon numarası : 03123051105 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 02.11.2026 - 11:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Merkezleri Satınalma Müdürlüğü (H.Ü. Erişkin Hastanesi C Katı) Toplantı Salonu

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 12 KALEM TIBBİ GAZ ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 10.157 METREKÜP ve 2.098.000 KG TIBBİ GAZ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Hastenelerimiz Tıbbi Gazlar Atölyesi 3.4. Süresi/teslim tarihi : - İhale listesinin 1,6,9. Kalemleri (117511) Oksijen , (118002) Gaz Karbondioksit , (118205) Gaz Kuru Hava hafta içi her gün teslim edilecektir. - İhale listesinin 2,3,4,5,7,8,11,12. Kalemleri (117605) Gaz Argon, (117703) Azot Protoksit, (117851) Gaz Helyum, (117906) Gaz Hidrojen, ( 118107) GAZ KARIŞIM %95 KURU HAVA+%5 CO2, (118126) GAZ KARIŞIM %95 O2+%5 CO2, (118408) Gaz Saf Azot, (118456) Sıvı Azot Gazı ihtiyaca göre teslim edilecektir. - İhale listesinin 10. Kalemi (118302) Likit Oksijen Salı- Perşembe -Cumartesi günleri ihtiyaca göre teslim edilecektir. NOT: Tüm gaz çeşitlerindeki istekler tüketim miktarlarına göre ve bazı cihazlar için cihaza has özel medikal gaz tüpleri kullanıldığı için yukarıdaki tarihlere her zaman uymak zorunluluğu yoktur. Ancak bu tarihler dışında ihtiyaç bildirilmesi durumunda acil durum olarak kabul edilir ve teknik şartnamelerinde belirtilen acil durumlardaki erişim süreleri dikkate alınarak gaz temini yapılır. * Yazılı Talepler Merkez Oksijen Santrali Sorumlu teknisyeni tarafından faksla bildirim olarak yapılacaktır. * Teslimatlar 31.12.2027 tarihini geçmeyecektir. * Tıbbi Gazlar hasta tanı ,tedavi hizmetlerinde süreklilik arz ettiğinden dolayı kesintisiz hizmet verilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takiben belirtilen süre içerisinde



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: İl Sağlık Müdürlüğü İzin Belgesi

Medikal Amaçlı Oksijen Dolum İzin Belgesi- Yetkili Bayi Olduğuna Dair Yazı

Medikal Amaçlı Oksijen Üretme İzin Belgesi

Mesul Müdürlük Belgesi

Protoksit D Azot Üretme İzin Belgesi/Yetkili Bayi Olduğuna Dair Yazı 4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: ADR veya ISO 9000 veya AQAP -110 / AQAP-120 Belgesi

TSE Kalite Uygunluk Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

