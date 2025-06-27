Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası

2025/607 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/607 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli, Keçiören İlçesi, Çiçekli Mahallesi, Aliler Sokak, 4 kapı numaralı Dilek Apartmanında yer alan 9 nolu taşınmaz tapu kaydında; Çiçekli mahallesi, 6457 ada, 7 parselde kayıtlı, 604,00m² yüzölçümlü, 8/114 arsa paylı, 1. kat, 9 nolu mesken ve eklentisi 9 nolu kömürlük ile birlikte satışına karar verilen taşınmazın bulunduğu bina ayrık nizamda bodrum, zemin, 2 normal kattan oluştuğu, fiili durumda 2 oda, 1 salon, antre-koridor, mutfak, 1 balkon, banyo, wc hacimlerinden oluştuğu, bir oda salona bağımlı olduğu, kombi ve panel radyatörlerle ısıtıldığı, kullanım alanı 51m² balkon kullanım alanı 5m² toplam kullanım alanı balkon dahil 56m² olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Çiçekli Mahallesi Aliler Sokak Dilek Apartmanı No:4/9 Keçiören / ANKARA

Yüzölçümü : 604,00 m2

Arsa Payı : 8/114

İmar Durumu : Keçiören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 22/05/2025 tarih 1594599 sayılı cevabi yazıda konut alanı olarak planlandığı, yapılaşma koşullarının ayrık nizam 3 kat olduğu, yapı ruhsat tarihinin 16/03/1978 tarih olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 2.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2025 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 10:19

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.