Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası

2024/408 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/408 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli Mamak İlçesi Cengizhan Mahallesi 841 Sokak 15 kapı numaralı Alp Sitesinde yer alan 48 nolu taşınmaz tapu kaydında, Cengizhan Mahallesi, 50992 ada, 4 parselde kayıtlı, 2.082,00m² yüzölçümlü, 47/2082 arsa paylı, kat irtifakı olan 9. kat, 48 nolu çatı aralı meskenin bulunduğu binada açık otopark ile 2 adet asansörün bulunduğu fiili durumda 4 oda, salon, 2 antre-hol, mutfak, banyo, wc ve 2 balkondan oluştuğu, çatı aralı mesken-dubleks kullanımlı bağımsız bölümün alt katında 2 oda, salon, antre-hol, balkon, wc üst katında 2 oda, mutfak, balkon, banyo yer aldığı, balkonlardan biri alt kat oda ile bağlantılı, diğer balkon üst kat mutfak ile bağlantılı olduğu, kombi ve radyatörlerin takılı olmadığı, dubleks meskenin 27,00 m² teras alanı hariç kullanım alanı 142,00 m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Cengizhan Mahallesi 841 Sokak Alp Sitesi 9. Kat No:48 Mamak / ANKARA

Yüzölçümü : 2.082,00 m2

Arsa Payı : 47/2082

İmar Durumu : Mamak Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 03/03/2025 tarih 1196173 sayılı cevabi yazıda 1/1000 ölçekli imar durumu konut inşaat tarzı ayrık kat adedi bodrum hariç yençok 16 kat olduğu, yapı ruhsat tarihinin 28/12/2015 olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2025 - 10:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 10:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 10:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2025 - 10:39

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.