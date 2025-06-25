Sayı : E.64927836-2024/143-Ceza Dava Dosyası

Müşteki , MEHMET ÜNVEREN ile Sanık MEHMET ERDOĞAN arasında mahkememizde görülmekte olan Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme davası nedeniyle; Esentepe Mah. Karataş Sok. No8/A Melikgazi/Kayseri adresinde sanık MEHMET ERDOĞAN'a tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmenbulunamamış olduğundan;CMK 195. maddesi ve İİK'nun 349. maddesi gereğince Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme suçundan savunmanızın alınması için 10/07/2025 tarih ve 11:35'te yapılacak olan duruşmaya mazeretsiz katılmadığınız taktirde; zorla getirilmenize karar verileceği gibi yokluğunuzda yargılama yapılarak, karar verileceği hususu sanık MEHMET ERDOĞAN'a ilanen tebliğ olunur.