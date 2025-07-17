2024/49234 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/49234 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 35.000,00 1 Taşınır 1 Adet FİRE MAKİNASI MURAT MARKA ORTA KAYIT FİRE MAKİNASI FA 533, 533 00 10 049 SERİ NUMARALI 1.1 KW 29.000,00 1 Taşınır 1 Adet KOL AÇMA MAKİNASI MURAT MARKA KOL AÇMA MAKİNESİ 23.000,00 1 Taşınır 1 Adet MATKAP TEZGAH ÜSTÜ MATKAP ERBAUER EDP 750 MARKA TİP 750 WATTT 263.000,00 1 Taşınır 1 Adet KAYNAK MAKİNASI MURAT MARKA KAYNAK MAKİNASI ÇİFT KAFA KC258 TİP 258 008 091 SERİ NUMARALI 3KW ... 405.000,00 1 Taşınır 1 Adet TEMİZLEME MAKİNASI KÖŞE TEMİZLEME MAKİNASI CNC MURAT MARKA 30.000,00 1 Taşınır 1 Adet KESME MAKİNASI PVC CAM ÇITASI KESME MAKİNASI MURAT MARKA 42.000,00 1 Taşınır 1 Adet KESME MAKİNASI SAC KESME MAKİNESİ DİSPA MARKA 4.000,00 1 Taşınır 1 Adet TRAJER TRAJER MAKİNESİ ATLAS MARKA G6L305 MODEL 31.700,00 1 Taşınır 1 Adet AÇMA MAKİNESİ TAHLİYE AÇMA MAKİNESİ MURAT MARKA 255.000,00 1 Taşınır 1 Adet KESME MAKİNESİ PROFİL KESME MAKİNESİ ÇİFT KAFA MURAT MARKA

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 13:35

(İİK m.114/4)