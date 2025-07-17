2024/49234 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/49234 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|35.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet FİRE MAKİNASI MURAT MARKA ORTA KAYIT FİRE MAKİNASI FA 533, 533 00 10 049 SERİ NUMARALI 1.1 KW
|29.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet KOL AÇMA MAKİNASI MURAT MARKA KOL AÇMA MAKİNESİ
|23.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet MATKAP TEZGAH ÜSTÜ MATKAP ERBAUER EDP 750 MARKA TİP 750 WATTT
|263.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet KAYNAK MAKİNASI MURAT MARKA KAYNAK MAKİNASI ÇİFT KAFA KC258 TİP 258 008 091 SERİ NUMARALI 3KW ...
|405.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet TEMİZLEME MAKİNASI KÖŞE TEMİZLEME MAKİNASI CNC MURAT MARKA
|30.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet KESME MAKİNASI PVC CAM ÇITASI KESME MAKİNASI MURAT MARKA
|42.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet KESME MAKİNASI SAC KESME MAKİNESİ DİSPA MARKA
|4.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet TRAJER TRAJER MAKİNESİ ATLAS MARKA G6L305 MODEL
|31.700,00
|1
|Taşınır
|1 Adet AÇMA MAKİNESİ TAHLİYE AÇMA MAKİNESİ MURAT MARKA
|255.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet KESME MAKİNESİ PROFİL KESME MAKİNESİ ÇİFT KAFA MURAT MARKA
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 13:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 13:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 13:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 13:35
(İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın No ILN02260908