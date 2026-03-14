2025/12546 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12546 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 3.650.000,00 1 Taşıt 06CDN268 Plakalı , 2020 Model , MERCEDES-BENZ Marka , E 200 D Tipli , 65491680941286 Motor No'lu , W1K2130121A885203 Şasi No'lu , Mercedes-Benz marka, E 200 D ticari adlı, Otomobil / 212 tip, 2020 model, 1.6 lt dizel (118 kW) motorlu, otomatik vitesli, 97.896 km de, Otopark giriş tarihi 14/11/2025'tir.Aracın anahtarı var, ruhsatı yoktur. Kapı kilidi anahtarla açılmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 10:12

(İİK m.114/4)