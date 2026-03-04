2025/6012 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6012 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, 30 AĞUSTOS Mahalle/Köy, 45530 Ada, 10 Parsel, ZEMİN KAT 9 NOLU BB Nolu Ba ...

Adresi : 30 Ağustos Mahallesi 2108.Sk. No:13/A Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 454,00 m2

Arsa Payı : 648/16344

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Etimesgut Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta, Blok Nizam, 4 Kat, Yençok:12.50m, Konut Alanı imarlıdır. Çekme mesafesi yoldan 5m, komşu parselden 3m dir.

Kıymeti : 900.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.