ESAS NO : 2025/262

KARAR NO : 2025/638

Dolandırıcılık suçundan sanık, Alaattin ve Bahriye oğlu 30/04/1975 Develi doğumlu MEHMET BEŞPARMAK (Kimlik No:438XXXXX872) hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda, mahkememizin 23/10/2025 tarih ve 2025/262 Esas, 2025/638 sayılı kararı ile mahkememizin görevsizliğine ve dosyanın görevli ve yetkili Ankara Batı Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Sanığın adresinin tespit edilememesi nedeniyle soruşturma aşamasında hakkında yakalama emri çıkarıldığı, yakalama emrinin infaz edilemediği, dosyada herhangi bir adresinin bulunmadığı, yine UYAP sisteminde yapılan kontrolde sanığın MERNİS adresinin de bulunmadığı,yapılan adres araştırmalarında adresi tespit edilememiş olup, adresi meçhul sayılan sanığa 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir.

İş bu hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, kararın tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibaren 2 (İki) hafta içerisinde bizzat mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe yahut bu hususta zabıt katibine bulunulacak beyan ile, sanığın cezaevinde bulunması hâlinde ise zabıt kâtibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle Ankara Batı Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, süresi içerisinde yasa yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği hususu İLAN OLUNUR.