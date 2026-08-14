Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/44 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/44 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TANDOĞAN Mahalle/Köy, 368 Ada, 4 Parsel, 14 Nolu Bağımsız Bölüm artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/44 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara İli Sincan İlçesi, Tandoğan Mah. 368 Ada 4 Parsel 14 Bağımsız Bölüm Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 72,5 m2

Arsa Payı : 152/2884

İmar Durumu :-

Kıymeti : 3.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri



1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:11



2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:11



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.