Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2026/7356 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/7356 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, SÜVARİ Mahalle/Köy, 45100 Ada, 7 Parsel, 3.KAT 3 NOLU BB Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden 1/2 hissesi satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Süvari Mahallesi 1544.Cadde Özdivan Apartmanı No:34/3 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 425,00 m2

Arsa Payı : 128/425

İmar Durumu : İnşaat tarzı Etimesgut Belediyesi Kentrehberinde yapılan incelemede Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında Blok Nizam 4 katlı konut alanı kullanımında kaldığı, çekme mesafesinin yoldan 5 m, komşu parselden 0 m - 4 m olduğu tespit edilmiştir.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR

Artırma Bilgileri



1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:35



2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:35



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.