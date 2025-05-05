Esas No : 2024/263

Karar No : 2024/540 Sanık : Orhan TAŞ, Hulusi ve Muradiye oğlu,29/01/1995 Boztepe doğumlu,Zirvekent Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Caddesi C15 Blok No:4/6 İç Kapı No:6 Mamak/ANKARA

Suç : Hükümlü veya tutuklunun kaçması

Suç Tarihi : 11/03/2024

Karar Tarihi : 02/07/2024

Verilen Hüküm : Mahkememizce CMK'nın 251/1 maddesi gereğince basit yargılama

usulünün uygulanması neticesinde sanığın 3 ay 22 gün hapis cezası ile

cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve cezasını mükerrirlere özgü

infaz rejimine göre çektirilmesine Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddesi gereğince Ankara ilinde yayınlanan yerel bir gazete ve bir yerel internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki (2) hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer asliye ceza mahkemesine veya cezaevi idaresine yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü olarak başvuruda bulunmak suretiyle CMK'nun 252/1.maddesi gereğince itiraz yolunun açık olduğu, itiraz edilmesi halinde mahkememizce verilen bu karar ile bağlı olmaksızın mahkememiz dışında diğer Ankara Batı Asliye Ceza Mahkemelerine tevzi edilerek duruşma açılmak suretiyle yargılamaya devam olunacağı, ancak itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapılması halinde CMK'nun 251/3. fıkrası gereğince yapılan indirimin korunacağı, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur. 30/04/2025