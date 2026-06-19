

ESAS NO : 2025/550 Esas

DAVALI : MEHMET ÇOBAN - 41374997688

Davacı DENİZ ÇOBAN tarafından aleyhinize açılan Tanıma ve Tenfiz davasının ara kararı nedeni ile;

Davacı vekili dilekçesinde özetle; tarafların 1994'te yılında evlendiklerini, tarafların bu evliliklerinden bir tane müşterek çocuklarının olduğunu, yabancı mahkeme ilamı ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşandıklarını, kararın kesinleştiğini ve bu ilamın Türkiye'de tanınmasını ve tenfizini vekaleten talep etmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen davalının yurt dışı adresine dava dilekçesi ve ekleri ile ön inceleme / tahkikat duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adrese tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle dava dilekçesi ve ekleri ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirtilen gün ve saat olan 20/10/2026 günü saat 11:05'te sulh için gerekli hazırlığı yaparak ön inceleme duruşmasına gelmeniz, gelmediğiniz takdirde yargılamaya devam edilebileceği, hüküm verilebileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona ermesiyle duruşmaya katılmadığınız takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edilerek yokluğunuzda karar verilebileceği, tahkikat duruşmasının ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin sürede dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

Tebligat Kanunu'nun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dilekçenin tebliğ edilmiş sayılacağı,

Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/05/2026