Akyurt Belediye Başkanlığı Belediye Encümenin 08.01.2026 tarih ve 02 sayılı kararı ile; Bu ihale, Akyurt Belediyesi mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan alanlarda elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulması, işletilmesi ve ciro paylaşımı esasına göre 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilmesi için ihaleye çıkılması işidir.

Sıra

No Alan/Mevki Cihaz Sayısı Cihaz Türü Araç

Kapasitesi Alan Büyüklüğü (m²) 1 Akyurt Belediyesi İdari Bina Açık

Otoparkı 1 DC (180kw) 2 22.5 2 Akyurt Belediyesi İdari Bina Açık

Otoparkı 2 AC (22 KW) 2 22.5 3 Akyurt Merkez Camii Sosyal Tesis Kapalı Otoparkı 2 AC (22 KW) 2 22.5

İHALE YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ

1. İhale, Akyurt Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2. Tarih ve saat: 29/01/2026– 12:00

3. İhale Belediye Encümenince 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45, 46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Teklif İhale Usulü ile yapılacaktır.

4. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5. İhale ciro payı %17 oranından başlangıç yapılarak ilk pey sürme ile başlar, son pey sürmeye kadar devam eder.

6. En az pey sürme oranı %1 ilave şeklindedir.

7. İdari şartname 1000 TL karşılığında Akyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İŞİN SÜRESİ, MUHAMMEN BEDELİ VE TEMİNATLAR

1. Süre: 3 (üç) yıldır.

2. Aylık sabit kira bedeli: Her bir araçlık yer için 1.000,00 TL + KDV olup, toplam 6 araçlık alan için 6.000,00 TL + KDV’dir. (Yıllık 72.000,00 TL+ KDV )

3. Bu bedel her yıl TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre) oranında artırılır.

4. Ayrıca kiracı, elde ettiği aylık gelir (ciro – elektrik faturası gideri) üzerinden ihalede belirlenen oranda payı Belediyeye ödeyecektir. Ciro, işletmenin belirli bir dönem içerisinde elde ettiği toplam satış gelirini ifade eder. Bu hesaplama yapılırken herhangi bir gider, maliyet, vergi veya harcama düşülmez. Sadece ürün ya da hizmet satışlarından elde edilen brüt geliri yansıtır.

5. Geçici teminat: 3 yıllık kira bedelinin %3’ü oranında alınır. (6.480,00 TL)

6. Kesin teminat: 3 yıllık kira bedelinin %6’sı oranındadır.

7. Hesaplanan geçici teminat/kesin teminat bedelleri Akyurt Belediyesi veznesine nakden ödenebileceği gibi TR230001001273126710975001 İBAN numaralı Akyurt Belediyesi Ziraat Bankası hesabına yatırılabilir. Teminat mektubu verilmesi halinde teminat süresinin ihale tarihinden itibaren en az 2 (iki) ay süreli olması gerekmektedir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

İstekliler aşağıdaki belgeleri dosya halinde hazırlayıp ihale günü saat 11:45’e kadar

Akyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir:

a) Gerçek kişi için nüfus cüzdanı ve ikametgah belgesi,

b) Tüzel kişi için ticaret sicil gazetesi, yetki belgesi ve noter onaylı imza sirküleri,

c) Tüzel kişiliğin yazışmaya tabi yasal adresini gösterir belge

d) Geçici teminat makbuzu,

e) Şartname satın alındı makbuzu,

f) Belediyeye borcu olmadığına dair belge (ihale tarihinden en fazla bir hafta önce alınmış),

g) EPDK tarafından verilmiş Şarj Ağı İşletmecisi Lisansı,

h) Şartnamenin her sayfası “okudum, kabul ettim” şerhli imzalı nüshası,

i) Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık sözleşmesi.

j) Tüzel kişiliğin vekaleten temsil edilmesi halinde vekalet eden kişinin noter onaylı imza beyannamesi.

KATILAMAYACAK OLANLAR

2886 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen kişiler ile belediyeye borcu bulunanlar ihaleye katılamazlar.

İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.



İLAN OLUNUR.



