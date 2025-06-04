T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 12CADDE YERLEŞKESİNDE BULUNAN SEMT POLİKLİNİĞİ VE İDARE BİNALARI İLE (MESA) YENİKENT SEMT POLİKLİNİĞİ BİNALARININ DEPREM TAHKİKİNİN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/777859

1-İdarenin a) Adı : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Gökçek Mah. 250 Cad. 2/A Sincan /ANKARA 06949 SİNCAN/ANKARA c) Telefon ve faks numarası : 0312 272 62 40 - 0312 273 51 51 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Sincan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 12cadde Yerleşkesinde Bulunan Semt Polikliniği Ve İdare Binaları İle (Mesa) Yenikent Semt Polikliniği Binalarının Deprem Tahkikinin Yapılması İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : SEAH 12.CADDE YERLEŞKESİNDE BULUNAN SEMT POLİKLİNİĞİ VE İDARE BİNALARI İLE (MESA) YENİKENT SEMT POLİKLİNİĞİ BİNALARININ DEPREM TAHKİKİNİN YAPILMASI İŞİ - 1 ADET

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12.Cadde Yerleşkesinde bulunan Semt Polikliniği ve İdare Binaları ile (Mesa) Yenikent Semt Polikliniği ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 6(Altı) aydır d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.06.2025 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sincan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimi - Gökçek Mah. 250 Cad. 2/A Sincan/ANKARA



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yapılmış olan her türlü bina uygulama projesi işleri veya deprem tahkik ve/veya projelendirme işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,73

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



