Dün, Meclis Mahallesi’nde gerçekleşen ve mahalle halkının yoğun katılım gösterdiği şenliklerde yapılan gösterilere izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Şenliklerde İllüzyon gösterileri, Zumba Kids, Bubble Show, jonklör ve Palyaço gösterileri başta çocuklar olmak üzere katılımcılar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Çeşitli ikramların yapıldığı şenliklerde sahne gösterilerinim ardından düzenlenen açık hava sinemasında vatandaşlar keyifli zaman geçirdi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin mahalle şenlikleri sayesinde Sancaktepe’de yaz akşamlarının dolu dolu coşku içinde geçeceğini söylerek “Sancaktepe’nin her mahallesine; kültürel, sanatsal ve sportif bir etkinlik götürebilmek için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin bu şenliklere yoğun ilgi göstermesi de bizleri sevindiriyor. Sancaktepe’li vatandaşlarımızın bu etkinliğe yoğun katılım gösterip çocuklarımızın sevincine, mutluluğuna ortak olması bizleri ayrıca mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.