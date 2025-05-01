Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün petrol hakkına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Dixstone Netherlands NV’ye ait olan Diyarbakır’daki "ARİ/DSN/K/1050" hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatı, 18 Nisan 2025 tarihinden itibaren 20 yıl süreyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) devredildi.

Aynı karar kapsamında, TPAO'nun Batman ve Siirt illerinde yer alan "ARİ/TPO/K/L47-d4-1" pafta numaralı petrol işletme ruhsat sahasında açılan Arıkaya-2 ve Arıkaya-5 kuyularının lokasyon yolları için ihtiyaç duyulan parsellerin kamulaştırılmasına da onay verildi.

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde iki farklı kamulaştırma kararı

TPAO’nun Diyarbakır’daki “AR/TPO/K/L45-c1,c2” pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasında açılması planlanan Varınca-33 kuyusunun lokasyon sahası için gerekli olan, Hazro ilçesi Varınca köyünde yer alan 104 ada 67 numaralı parselin 14 bin 150,25 metrekarelik bölümü kamulaştırılacak. Söz konusu alan için arazi sahiplerinin rayiç bedelin üzerinde fiyat talep etmesi nedeniyle anlaşma sağlanamadığı, Hazro Asliye Hukuk Mahkemesi’nce acele el koyma kararı verildiği belirtildi.

Ayrıca aynı sahada açılan Varınca-17 kuyusunun lokasyon sahası, yolu, yer altı petrol boru hattı ve enerji nakil hattı için gerekli olan Diyarbakır Hazro ilçesi Yazgı köyünde bulunan 209 ada 25 numaralı parselin 19 bin 686,56 metrekarelik mülkiyet ve 6 bin 245,16 metrekarelik irtifak hakkı, 209 ada 5 numaralı parselin ise 2 bin 612,07 metrekarelik mülkiyet alanı için kamulaştırma kararı alındı.

Enerji projelerinin kesintisiz ilerlemesi amacıyla yapılan bu kamulaştırmaların, Türkiye’nin yerli enerji kaynaklarını değerlendirme hedefi doğrultusunda önemli katkı sunması bekleniyor.