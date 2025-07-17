Galatasaray’ın en büyük hedeflerinden biri olan Victor Osimhen transferi için somut adımlar atıldı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcüyü 2025-26 sezonu için kadroya katmayı planlıyor. Transfer modeli ise dikkat çekici:

40 milyon Euro nakit ödeme

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Toplamda 75 milyon Euro’luk iki sezonluk yapılandırılmış ödeme planı

Bu modelle, Finansal Fair Play kuralları ve kulüp bütçesi dengede tutulurken, transfer sürecinde sona yaklaşıldı.

Muslera Sonrası Kaleye Sommer: Okan Buruk’un Favorisi

Galatasaray’da kaleci arayışları da hız kazandı. Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası gündemde yer alan 5 aday arasından seçim yapılacak. Teknik direktör Okan Buruk, önümüzdeki 10 gün içinde kararını verecek.

Listenin en üst sırasında ise İsviçreli kaleci Yann Sommer bulunuyor. Teknik heyet transferi onaylarken, mali koşulların uygunluğu halinde Sommer transferi kısa sürede tamamlanabilir.

Morata ve Sanchez'e Teklif: Como Devrede

Galatasaray’ın kadrosundaki yıldızlardan Alvaro Morata ve Alexis Sanchez için teklifler gelmeye başladı. İtalya Serie A takımı Como, Morata’ya resmi teklif sundu. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen transferinin netleşmesini bekliyor.

Morata’nın ayrılığı büyük ölçüde kesinleşirken, kulüp bu transferden bonservis geliri elde etmeyi amaçlıyor. Aynı şekilde Sanchez’in durumu da netlik kazanmak üzere.