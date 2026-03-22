Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya girerken Türkiye genelini etkisi altına alacak geniş çaplı yağış sistemi için uyarıda bulundu. 23 Mart Pazartesi günü 67 ilde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor.

Yağışlardan özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun birçok ili etkilenecek. Uzmanlar, kısa sürede etkili olabilecek yoğun yağışların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Meteorolojiden gelen uyarıya göre sağanak yağışın etkili olacağı iller şöyle:

Balıkesir, Bilecik, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Kütahya, Muğla, Uşak, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye, Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Amasya, Artvin, Zonguldak, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon, Elazığ, Erzincan, Iğdır, Malatya, Muş, Tunceli, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak.

Öte yandan hava sıcaklıklarında da düşüş beklenirken, rüzgarın yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.