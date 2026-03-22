Kastamonu’da geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybeden 67 yaşındaki R.K isimli kadının bağışları nakil bekleyen dört hastaya umut oldu. Yapılan bağış, 1 karaciğer, 1 kalp ve 2 böbrek organ bekleyen hastalara başarıyla nakledildi.

AMBULANS UÇAK HAVALANDI

Prof. Dr. Mehmet Haberal, 15 Mart 1990 da, Türkiye, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan coğrafyada çocuklarda ilk kez canlıdan segmental karaciğer naklini gerçekleştirmişti. Bu konuda dünyadaki en tecrübeli isimdi.

O tarihi günün önemini anlatırken; kadavradan bağış alarmıyla harekete geçti. Hastanın yakınlarının organ bağışı konusunda gösterdikleri duyarlılık sonucunda organ nakli süreci başlatıldı. Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın ekibi ambulans uçak ile Kastamonu’ya giderek operasyonu gerçekleştirdi.

HABERAL, EKİBİNİ ALARMA GEÇİRDİ

Ambulans uçak havadan hareket ederken, hava şartları göz önünde bulundurularak, başka bir ekip de normal ambulans ile karadan yola çıkarıldılar. Haberal hoca talimat vermişti. Operasyonda hata istemiyordu… Bütün süreçler, ihtimaller değerlendirildi.Pazar günü olmasına ragmen izinler kaldırıldı ve bütün ekip Başkent Hastanesi’inde alarmdaydı. Önceki Rektör Sağlık İşleri Direktörü Prof. Dr. Ali Haberal ve ekibi de hastanede hazır bulundular.

NAKİL BEKLEYENLER HASTANEYE GETİRİLDİ

Tam 50 yıl önce… 3 Kasım 1973 yılında Türkiye’de ilk böbrek naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Haberal, organ bekleyen hastalarının kontrollerini yaparken, ekibi aynı dakikalarda, trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 67 yaşındaki kadının bağışladığı organları almak için Kastamonu'daydı.

Zamanla yarış başlamıştı. Heyecan yüksekti. Bütün ihtimaller değerlendirildi. Haberal, karaciğer alıcısının ameliyatına başlamıştı.

ORGANLAR HASTANEYE ULAŞTIRILDI VE OPERASYONA BAŞLATILDI

Haberal hocanın başarılı ekibi 3,5 saat sonra bağışlanan organla birlikte ameliyathanedeydi. Ekip gelene kadar dört ayrı ameliyat ekibi kuruldu. Kadavra karaciğer başarılı bir operasyonla 70 yaşındaki Nazmiye Adal'a nakledildi.

Aynı dakikalarda Prof. Dr. Atilla Sezgin ve ekibi, 55 yaşındaki İsmail Karaca'ya kalp naklini gerçekleştiriyordu. Karaciğer naklinin ardından böbrek nakilleri başladı. Prof. Dr. Mehmet Haberal, yeni mezun olmuş genç bir hekimin heyecanıyla 3 oda arasında mekik dokuyordu. 52 yaşındaki Mustafa Özlü ve 58 yaşındaki Birsen Koçaş, bağışlanan böbrekle yeniden yaşam yolculuğuna başladı.

YENİDEN YAŞAM YOLCULUĞUNA

Uykusuz geçen bir gecenin sabahında, 12 saat süren aralıksız bir operasyonla, organ bekleyen dört kişiye yeniden yaşama yolculuklarına adımlarını atmışlardı bile. Operasyon sonunda mutlu bir ilk bayramlarını geçirmişlerdi bile.

Prof. Dr. Haberal, sonrasında yoğun bakım ve servise alınan hastalarını ziyaret etti. Son kontrollerini yaptı. 7/24 hastaneden ayrılmadı, makam koltuğunda iki saat uydu. Özetle; organ bağışı yine hayat kurtardı.

ORGAN BAĞIŞI YETERSİZ

Türkiye, canlıdan nakiller dünyada lider konumda. Ancak ölüden bağışlar hala yetersiz. Çok sayıdaki hasta organ bekliyor. Prof. Dr. Mehmet Haberal, bunu değiştirmek için uğraş vermeye devam ediyor. Toplumu uyarıyor ve diyor ki, “Hasta olmak,hasta sahibi olmak hele ki ölü sahibi olmak çok zordur.Hastaların kaderi ameliyat masasında değişiyor. Bir de yapılan organ bağışlarıyla.. Bu son organ bağışı örnek alınmalı… Unutulmamalı ki; hayatı, bağışlanacak bir organa bağlı olan çok hasta var... Ve zaman onların aleyhine işliyor... İhtiyaçları olan tek şey; duyarlı insanların organ bağışı.”