Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın yollara çıkarak evlerine döndü. Tatil gibi sebeplerin de eklenmesi ile trafik yoğunluğu ülke genelinde önemli ölçüde artıyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; özellikle büyük şehirlerin giriş ve çıkış noktalarında yaşanan yoğunluk, dikkatsizlik ve kural ihlalleriyle birleştiğinde ciddi kazalara davetiye çıkarıyor.

Fahri Trafik Müfettişleri (FTM) Derneği Basın Sözcüsü Halis Kahraman, gazetemiz SONSÖZ'e yaptığı özel değerlendirmede, bayram dönüşlerinin her yıl benzer riskleri beraberinde getirdiğini belirterek sürücülere önemli uyarılarda bulundu.

“KAZALARIN YÜZDE 84’Ü 5 TEMEL İHLALDEN KAYNAKLANIYOR”

Kahraman, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı analizlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Yapılan kaza analizleri açıkça gösteriyor ki, trafikte yaşanan ölümlü ve yaralanmalı kazaların yüzde 84’ü sadece beş temel kural ihlalinden kaynaklanıyor. Bunların başında hız aşımı geliyor. Bunun yanı sıra kırmızı ışık ihlali, halk arasında ‘makas atma’ olarak bilinen tehlikeli şerit değişiklikleri, arkadan çarpmalar ve geçiş önceliğine riayet edilmemesi en kritik ihlaller arasında yer alıyor.” Bu ihlallerin çoğunun tamamen sürücü davranışlarından kaynaklandığını vurgulayan Kahraman, “Kurallara uyulduğu takdirde bu kazaların büyük kısmı aslında önlenebilir” dedi.

TÜRKİYE GENELİNDE 30 BİNİ AŞKIN FAHRİ MÜFETTİŞ GÖREVDE

1998 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren ve merkezi İstanbul’da bulunan Fahri Trafik Müfettişleri Derneği’nin, trafik güvenliğine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kahraman, Türkiye genelinde 30 bini aşkın fahri müfettişin görev yaptığını ifade etti. Bu sistemin, trafik kolluk kuvvetlerine destek olmak amacıyla oluşturulduğunu hatırlatan Kahraman, müfettişlerin herhangi bir maddi karşılık beklemeden görev yaptığını söyledi.

SONSÖZ’E DEĞERLENDİRME: “TRAFİK KÜLTÜRÜ TOPLUMSAL SORUMLULUKTUR”

Gazetemiz SONSÖZ'e özel değerlendirmesinde trafik güvenliğinin sadece denetimle değil, toplumsal bilinçle sağlanabileceğini ifade eden Halis Kahraman, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Trafik sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluktur. Her sürücünün kurallara uyması, sadece kendi hayatını değil, başkalarının hayatını da korur. Bu nedenle herkesin daha dikkatli ve duyarlı olması gerekiyor.”

