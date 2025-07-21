19 Temmuz gecesi Harbiye sahnesinde hayranlarıyla buluşan Manifest grubu ilk büyük konserini gerçekleştirdi. Big 5 yarışmasından doğan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan 6 kişilik kız grubu, enerjisi ve sahne hakimiyetiyle Harbiye’yi adeta ateşe verdi.

Sahne şovlarıyla gündem oldular

Konser, Manifest’in sevilen şarkısı “KTS” ile başladı. Ardından gelen “Zamansızdık”, “Snap”, “Yaşanacaksa” ve “Arıyo” gibi parçalarla konser alanı coşku dolu anlara sahne oldu. Grubun “Arıyo” şarkısını, Kelis’in kült şarkısı “Milkshake” ile mixlemesi, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Koreografileri, ışık şovları ve sahne tasarımı ile Manifest sadece müzikal anlamda değil görsel olarak da büyük beğeni topladı.

Sürpriz İzleyici: Faruk K Gecedeydi

90’lı yılların unutulmaz pop yıldızlarından Faruk K, konsere izleyici olarak katılan isimler arasındaydı. Uzun süredir ortalarda görünmeyen sanatçı, arkadaş grubuyla geldiği konserde gruba büyük destek verdi. Özellikle “Zamansızdık” şarkısı sırasında ayağa kalkıp dans etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Manifest’in Harbiye konseri, X ve TikTok başta olmak üzere sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Konserden yapılan canlı paylaşımlar binlerce kişi tarafından izlendi. Grup üyeleri sahnede yaptıkları konuşmalarda hayranlarına teşekkür ederek bu konserin kendileri için bir “dönüm noktası” olduğunu vurguladı.

Sadece beğenilmediler, eleştirildiler!

Konser sosyal medyada geniş yankı uyandırdı fakat eleştirileri de beraberinde getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları konserin playback gibi olduğuna dair eleştirilerde bulunurken bazıları da şarkıların neredeyse hepsinin birbirine benzediğini ve sound çeşitliliğinin az olduğunu dile getirdi. Manifest gibi yeni bir grubun Harbiye’de kolayca sahne alabilmesini eleştirenler de mevcut.

Yeni albüm mü geliyor?

Konser sonunda grup üyeleri, yeni albüm çalışmalarının sürdüğünü ve bu yaz bitmeden sürpriz bir teklinin yayınlanacağını müjdeledi. Harbiye’deki bu büyük ilgi, grubun Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdığını bir kez daha gösterdi.