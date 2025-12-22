S.NO MAHALLESİ CİNSİ MEVKİİ İHALE

TARİHİ İHALE

SAATİ MUHAMMEN

BEDELİ

(AYLIK TL) GEÇİCİ

TEMİNAT

(%10) TL KİRA

SÜRESİ 1 Yenice İşyeri Unlu mamüller üretimi ve satış yeri Kasaplar çarşısı No:E/7 05.01.2026 15:00 15.000.00+KDV 54.000 3 YIL 2 Yenice İşyeri et ve et ürünleri üretimi ve satış yeri (Kasap) Kasaplar çarşısı No:B/6 05.01.2026 15.30 20.000.00+KDV 72.000 3 YIL

GERÇEK KİŞİLERDEN : İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren İletişim Bilgi Formu Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması Şartname aldığına dair belge, Kızılcahamam Belediyesine borcu olmadığına dair belge TÜZEL KİŞİLERDEN : Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, Deneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Geçici teminatı yatırdığına dair belge, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması Şartname aldığına dair belge, Kızılcahamam Belediyesine borcu olmadığına dair belge

Madde 1 Mülkiyeti Kızılcahamam Belediyesine ait aşağıda yazılı 2 adet taşınmazmal 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45. Maddesi hükmü gereğince açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.Madde 2 - İhale Kızılcahamam Belediyesi Encümeni tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi hükümleri çerçevesinde Açık Arttırma usulü ile Belediye Hizmet Binası 4. katta bulunan Belediyemiz Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.Madde 3 - İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.İhaleye katılanlarAyrıca söz konusu ihaleye katılacak Gerçek ve Tüzel istekliler Bağlı bulunduğu Ticaret odasından ihale konusu işi yaptığını gösterir faaliyet belgelerini sunacaklardır. İhaleye katılacak Gerçek ve Tüzel kişiler ihale konusu iş ile ilgili faaliyet belgelerini sunamazlar ise vermiş olduğu teklifler geçersiz olacaktır.Madde 4 İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediye Tahakkuk ve Tahsilat Biriminde görülebilir veya 200.00.TL (İkiyüz TL) bedel karşılığında satın alınabilirİlan olunur