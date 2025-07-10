BUNKERLİ SOĞUK PRES YAĞ SIKIM MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BUNKERLİ SOĞUK PRES YAĞ SIKIM MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
|İhale Kayıt Numarası
|:
|2025/879986
|1- İdarenin
|a) Adresi
|:
|Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Kat:2 06560 YENİMAHALLE/ANKARA
|b) Telefon ve faks numarası
|:
|03125074636 - 3125073099
|c) Elektronik posta adresi
|:
|[email protected]
|2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
|a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:
|19.06.2025 - 5387
|b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
|:
|Sonsöz gazetesi/ www.sonsöz.com.tr internet haber sitesi - 20.06.2025
|3- İhale İptal Tarihi
|:
|07.07.2025
|4- İptal nedeni veya nedenleri
Teklif edilen bedelin yaklaşık maliyetin üzerinde olması sebebiyle ihale iptal edilmiştir.
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