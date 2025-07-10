BUNKERLİ SOĞUK PRES YAĞ SIKIM MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


BUNKERLİ SOĞUK PRES YAĞ SIKIM MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası : 2025/879986
1- İdarenin
a) Adresi : Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok Kat:2 06560 YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 03125074636 - 3125073099
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 19.06.2025 - 5387
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : : Sonsöz gazetesi/ www.sonsöz.com.tr internet haber sitesi - 20.06.2025
3- İhale İptal Tarihi : 07.07.2025
4- İptal nedeni veya nedenleri

Teklif edilen bedelin yaklaşık maliyetin üzerinde olması sebebiyle ihale iptal edilmiştir.

#ilangovtr Basın No ILN02257022